Услуга «Налоговый кошелек» действует в мобильном приложении КГД МФ РК

Основным преимуществом сервиса является то, что физические лица и индивидуальные предприниматели могут оплачивать налоги, просто пополнив электронный кошелек. Деньги без комиссии из него автоматически зачисляются туда, где возникают налоговые обязательства.

В случае ошибки или переплаты, пользователь может с легкостью вернуть внесенные средства. Кроме того, в приложении имеется вся необходимая информация о налогах на недвижимость, землю и транспортные средства.

Также есть возможность в онлайн формате подать заявление о корректировке и обновлении информации об объектах налогообложения.

Анжелика Сычёва