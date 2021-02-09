Животноводство не развивается, до больницы не дозвониться, врачи уезжают

Посетил все населённые пункты района, вопросов по инфраструктуре стало в разы меньше, говорит Нурлан Кенесов. В 2020 году удалось решить проблемы, которые беспокоили сельчан десятилетиями. Речь о дорогах, водоснабжении, сотовой связи.

Доклад Кенесова отличался тем, что помимо большого количества цифр, всё-таки это отчёт, были отражены и такие важные моменты, как, к примеру, реакция жителей. Сколько они ждали эту дорогу и что сейчас говорят о её состоянии.

Нурлан Кенесов, аким Тимирязевского района:

— 8 из 10 районных дорог были отремонтированы. Многие уже даже забыли, в каком состоянии были дороги ещё год назад. Жители Мичурино, Белоградовки, Жаркента, особенно Восхода радуются. С советского периода не было никакого ремонта и асфальта.

Преобразились и дороги в Тимирязево. На 10 центральных улицах постелили новый асфальт. Эту работу продолжат. Плюс ремонт проведут на улицах перспективных многонаселённых пунктов. И, конечно, продолжат работы на дорогах, которые связывают деревни.

Нурлан Кенесов, аким Тимирязевского района:

— Мы в позапрошлом году отремонтировали участок от Белоградовки до Мичурино, был новый асфальт положен. В прошлом году сделали капитальный ремонт на 386 млн тенге. Даже в советское время его никогда не ремонтировали. Никогда там не было асфальта. Потому что этот участок переливался. Если раньше до Мичурино добирались за час-полтора, то сейчас спокойно за 20-30 минут можно доехать по такой прекрасной дороге.

Начнут работы и на республиканской трассе от Тимирязево в сторону Сергеевки, а ещё в направлении Костанайской области. Эта дорога — ночной кошмар даже для опытного водителя. О состоянии трассы очень метко выразился Нурлан Кенесов во время своего отчёта, назвав участок «большой головной болью».

Избавлять от неё будет «Казавтожол». Предварительная договорённость есть, добавил аким района. 2020-ый Нурлан Кенесов назвал годом, когда решали проблемы с дорогами. 2021 посвятят водоснабжению. В ближайшие два года построят 10 водонапорных комплексов, благодаря которым сельчане могут «завести» воду в дом от установленных колодцев.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В некоторых проектах мы видим, что расстояние между колодцами достигает 150-200 метров. Жители будут вынуждены нести большие расходы, чтобы «запитаться» и довести трубу домой. Это, конечно, неприемлемо. Нужно, чтобы эти проекты были пересмотрены по этому году. Мы деньги добавим.

Сотовая связь и интернет. Это ещё один вопрос в копилку тех, что нужно решить. Жители села Жаркент об этой проблеме забыли в конце прошлого года. По словам Нурлана Кенесова, он приезжал туда и на телефоне смог посмотреть видео в интернете. А раньше сотовый показывал только значок «Нет сети».

Работу по установке мачт продолжат и в этом году в других сёлах. Возможно, уже на следующей отчётной встрече больше тимирязевцев смогут посмотреть прямой эфир акима. А пока 150-160 зрителей в среднем и около 170 комментариев. Вопросы во время отчёта поступали непрерывно. Нарекания высказывали не только сельчане, но и глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По животноводству вообще поле непаханое. В прошлом году не завезено ни одной головы скота. То есть год прошёл безрезультатно по животноводству. Только в этом году начинаются намётки на то, чтобы запускать МТФ.

Да и в целом обрабатывающая промышленность развита очень слабо. По итогам прошлого года снижение на 15%. Уровень инвестиций ниже средних областных показателей. К тому же в пул перспективных инвестпроектов региона, их 53, не вошёл ни один тимирязевский.

Запустить новое производство можно с помощью госпрограмм. Но и ими в районе пользуются не активно. В пример глава региона привёл «Экономику простых вещей». Профинансировали 13 тимирязевских предпринимателей.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Но все они пошли на оборотные средства. Они не пошли на создание новых предприятий. Как можно охарактеризовать активность предпринимателей Тимирязевского района? Взяли те, у кого бизнес уже был. А где новые? Здесь акимату района надо же подумать.

Подумать надо и над тем, как закрыть дефицит медицинских кадров. А ещё важнее, не допустить оттока тех, кто уже работает. В прошлом году из района уехали врач общей практики, терапевт и педиатр. Их не обеспечили жильём. И это в то время, когда каждое село чуть ли не борется за фельдшера или медсестру. А потом жильцы жалуются, что очереди длинные и запись к специалисту на дни, а то и недели вперед.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Недавно в соцсетях была жалоба на работу Тимирязевской районной больницы. О том, что там не дозвониться. Не то что до врачей, до колл-центра.

Частично этот факт подтвердился, говорят в управлении здравоохранения. Тогда призывники проходили медкомиссию, свободных рук не хватало. Но ведь очереди в этой больнице были не только в тот день. На это у руководства облздрава тоже есть ответ.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Они все в одно время приезжают на такси. Стараются рано утром в 8 часов. Такси заказывают за 5 тысяч. Пока таксист ждёт, они стараются быстро всё пройти. После 11 никого нет.

Прорабатывать вопрос будут вместе с районным акиматом. Им предстоит провести широкую разъяснительную кампанию с населением, а ещё напомнить о мобильных приложениях, через которые можно записаться на приём, если в колл-центре снова не будут отвечать.

Айгерим Мукашева