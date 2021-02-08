Трёх нетрезвых водителей, лишённых прав, задержали полицейские СКО

Правоохранительные органы

20:40 8 Февраля 2021

Одного из нарушителей стражи порядка остановили на дорогах областного центра в ночь на 4 февраля.
За рулем автомобиля находился 33-летний водитель, кроме него, в салоне был еще один пассажир. Как показала проверка, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, водительского удостоверения у того, кто сидел за рулем авто, не оказалось. Он был лишен права управления на 3 года. Данный факт полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 Уголовного кодекса РК. Санкция, предусмотренная статьей, это штраф, ограничение или лишение свободы, а также пожизненное лишение водительского удостоверения.

В целом, за прошлый год полицейские передали в суды материалы по 72 нетрезвым «лишённикам». По 65 из них уже вынесены решения. Четверым право управления ограничено сроком на три года. 61 водитель потерял право вождения навсегда.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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