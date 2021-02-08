Почти Т20 тыс заплатят родители за ночные прогулки своего ребенка

После 11 вечера — только дома. Однако, о комендантском часе некоторые несовершеннолетние, кажется, забывают. За ночные прогулки этого парня полицейские останавливают уже не в первый раз. С ним стражи порядка провели профилактическую беседу, а вот родителям придется заплатить штраф в размере 7 МРП, это почти 20 тысяч тенге.

Мария Кузнецова, старший участковый инспектор полиции делам несовершеннолетних:

— Управлением полиции города Петропавловска каждые выходные проводятся рейдовые мероприятия. Проверяем подучетный контингент, а также рейд направлен на выявление несовершеннолетних, находящихся вне жилища после 23.00, находящихся в алкогольном опьянении, а также в целях предупреждения детской преступности, безнадзорности и беспризорности.

Так, с начала года за ночные прогулки несовершеннолетних к административной ответственности привлекли более 200 родителей. 8 несовершеннолетних североказахстанцев поставили на учёт. Сейчас там состоят порядка 190 подростков.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Кроме рейдов, по ночным улицам полицейские регулярно проверяют неблагополучные семьи. С начала года за ненадлежащее воспитание своих детей к ответственности привлекли больше 80 родителей. 16 несовершеннолетних поставили на учёт.

Жанель Бисенбаева