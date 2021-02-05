Свыше 2 тысяч североказахстанцев изучают казахский на бесплатных курсах

Знать государственный язык — обязанность каждого гражданина РК, считают слушатели курсов. Маргарите Пимоновой — 26. Она хочет научиться свободно разговаривать на казахском языке. Когда узнала, что идет набор на курсы, сразу записалась.

Маргарита Пимонова — жительница г. Петропавловска:

— С недавнего времени проживаю в Петропавловске и ухаживаю за бабушкой. Она разговаривает на казахском языке. Чтобы быть с ней на одной волне, я решила изучить казахский. У нас очень хороший преподаватель. Она грамотно подходит к своей работе.

Государственный язык здесь можно выучить за 2,5 месяца. Работают в центре 44 высококвалифицированных преподавателя. Из них 6 — магистры. Преподаватели используют различные методы и формы подачи материалов.

Одна из них — методика, разработанная московским профессором. Ее особенность в том, что основная работа ведется с глаголами. Курс рассчитан на 40 часов.

Орал Жанатов — заместитель руководителя центра обучения языкам:

— За это время каждый слушатель должен выучить более 70 глаголов. Тем самым, он должен уже излагать свои мысли простыми предложениями. Затем проводится промежуточный контроль. Слушатели, набравшие хорошие результаты, будут переведены на следующий уровень.

Проходят обучение 124 группы. Это более 2 тысяч человек. В 78-ми — занимаются горожане. В остальных — жители районов. Последние обучаются дистанционно.

Умитжан Шинтемирова — руководитель центра обучения языкам:

— Каждый месяц мы проводим мониторинг. В центре создали электронную базу. Там внесена информация о каждом слушателе. В этом году мы планируем разработать телеуроки и сборник упражнений разных уровней в помощь преподавателю. Также планируем проводить различные мероприятия с целью повышения интереса у слушателей.

Помимо казахского языка в центре преподают курсы английского. Иностранный язык изучают 242 североказахстанца.

Алишер Ашимов