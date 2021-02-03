117 млн тенге сэкономили в школах области, благодаря установке биокотлов

Классический оффлайн -урок без ZOOMa с групповой видео-конференцией. Из-за пандемии такая картина пусть и не самая новая, но, достаточно непривычная. С начала третьей четверти Новокаменская средняя школа работает в штатном режиме.

Перехода от дистанционки здесь одинаково сильно ждали, как учащиеся, так и преподаватели. Образовательная система, которая складывалась годами, более комфортная и привычная.

Но, все же под особенности эпидобстановки здесь подстраиваются наравне с другими школами. Санитарные нормы пока никто не отменял.

Оксана Агай, заместитель директора Новокаменской СШ, Кызылжарский район:

— У нас 4 потока. Как таковых традиционных звонков у нас теперь нет, каждый класс у нас занимается в своем режиме. Утром организована приемка детей со всеми нормами санпина. Расписание составлено таким образом, что учащиеся разных классов между собой на переменах никаким образом не пересекаются.

Задача номер один — не допустить инфекцию в учебном заведении, где занимаются 160 ребят. С такой же целью в классах проводят кварцевание, влажную уборку, регулярно проветривают. В общем, делают все, чтобы дети были в безопасности.

Заботиться администрация Новокаменской школы и о комфорте своих учащихся. Для этого несколько лет назад сделали важный шаг в сторону «зеленой» экономики и установили биокотёл.

Жаксылык Тулешов, директор Новокаменской СШ, Кызылжарский район:

— Кочегарку у нас построили в 2018-м году, в ноябре месяце запустили. ТОО «Агро-Профиль» нам поставило. В школе в 2019-м году прошел капитальный ремонт. Полностью была заменена кровля, двери, оконные блоки.

За счет ремонта и биокотла в школе стало намного теплее. Нынешняя зима с 40 градусными морозами проверила на прочность новую установку. Жандарбек Токпаев с такими агрегатами раньше не работал. Все тонкости механизма освоил быстро.

Жандарбек Токпаев, истопник Новокаменской СШ, Кызылжарский район:

— Этот лучше, и быстро нагревается школа, чище экология, работа полегче. Когда уголь плохой, пытаешься затапливать, а он не горит. Пыль летит и грязь.

А здесь неприятных сюрпризов не бывает, как и гор из золошлаков. Солома — топливо экологичное. Уголь в этом плане очень сильно проигрывает.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 1620 тюков льняной соломы необходимо школе для всего отопительного сезона. В холодные дни, в январе морозы бывали часто, 7-8 из них. Сейчас на улице ноль градусов, поэтому для всего учебного дня хватит трех, максимум четырех тюков.

Практика показывает, школы, которые отказались от угля в пользу экологичной альтернативы, за несколько отопительных сезонов могут неплохо сэкономить.

Азамат Бектасов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Благодаря установке данных биокотлов в 40 школах сэкономлено порядка 16,7 тыс тонн угля, если в денежном эквиваленте это порядка 117 млн тенге.

Сумма приличная. Активно переходить на экокотлы северный регион начал в 2015-м году. В начале на соцобъектах в большинстве своем устанавливали польские агрегаты, постепенно им на смену пришли костанайские, которые не чуть не хуже зарубежных.

Приобретались они в основном за счет областного бюджета, сейчас рассматривается вариант перехода на механизм государственно-частного партнерства для совершения таких покупок.

За последние 6 лет в СКО установили порядка 118 котлов, работающих на биомассе.

Дарья Пышмынцева