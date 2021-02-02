Бегущая строка 2 февраля 2021 года

**** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ КӨШЕСІ, 69 (2 ҚАБАТ) МЕКЕНЖАЙЫНДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ПУНКТТЕРІНДЕ ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ. »WHATSAPP» + 7-777-083-77-55.
**** ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ПУНКТАХ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). »WHATSAPP» + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** SVEC-A8 СЕРІКТІК РЕСИВЕРІН САТАМЫН, БАҒАСЫ 1000 ТЕҢГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ПРОДАМ СПУТНИКОВЫЙ РЕСИВЕР SVEC-A8, ЦЕНА 1000 ТЕНГЕ. ТЕЛ. 53-88-22, 8-777-082-02-39, 8-701-513-53-16.
**** ДОСТАВКА ДРОВ, КОЛОТЫЕ, ШВЫРОК, КУБАМИ, МАШИНАМИ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
**** ОТЫНДЫ, ЖАРЫЛҒАН, БҰТАЛҒАН ОТЫНДЫ КУБТАП, МАШИНАМЕН ЖЕТКІЗУ. ТЕЛ. 8-777-926-20-32, 39-59-49.
ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** ҚҰРМЕТТІ СОЛТҮСТІКҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР! ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ДӘРІХАНАЛАРЫНДА ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕР ОРТАША НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫНЫҢ 10-НАН 50% — ҒА ДЕЙІН ТӨМЕНДЕТІЛГЕН БАҒАМЕН САТЫЛАДЫ. БҰЛ 21 АТАУЛЫ АНТИБИОТИКТЕР, ҚЫЗУДЫ ТҮСІРЕТІН ЖӘНЕ ВИРУСҚА ҚАРСЫ ДӘРІЛЕР МЕН АНТИГИСТАМИНДЕР.АТАЛҒАН ДӘРІЛЕРДІ ОБЛЫС ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРАҚТАНДЫРУ ҚОРЫНАН ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ ІСКЕ АСЫРАТЫН ДӘРІХАНАЛАРДАН ТАБУҒА БОЛАДЫ.
**** УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ! В АПТЕКАХ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ОТ 10 ДО 50 % ОТ СРЕДНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. ЭТО 21 НАИМЕНОВАНИЕ: ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ, АНТИБИОТИКОВ, ПРОТИВОВИРУСНЫХ И АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ. СПРАШИВАЙТЕ АПТЕКАХ ГОРОДА ЛЕКАРСТВА ОТ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА АКИМАТА ОБЛАСТИ.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ: ӨТБ ИНЖЕНЕРІ; КАДРЛАР БӨЛІМІНІҢ ИНСПЕКТОРЫ. ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ МІНДЕТТІ. ХАБАРЛАСЫҢЫЗ: ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ, ПАРКОВАЯ КӨШЕСІ, 57 В (120 КАБИНЕТ). ТЕЛ.: 8-771-005-77-55.
**** ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР ПТО; ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ. ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. ОБРАЩАТЬСЯ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 57В (КАБИНЕТ 120). ТЕЛ.: 8-771-005-77-55.
**** АУМАҚТАН ҚАР ШЫҒАРУ БОЙЫНША ЖҮК ТИЕГІШ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТЕМІЗ. ТЕЛ. 8-705-413-06-64.
**** ОКАЖЕМ УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКОМ ПО ВЫВОЗУ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ. ТЕЛ. 8-705-413-06-64.
**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ 02 АҚПАНДА СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙ ЖЕРЛЕРІНДЕ ТҰМАН ТҮСЕДІ ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ. ЖЕЛ ОҢТҮСТІК-БАТЫСТАН КЕЙ ЖЕРЛЕРДЕ 15-20 М/С.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО 02 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ МЕСТАМИ ТУМАН. ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДНЕМ МЕСТАМИ 15-20 М/С.
**** ТҰҢҒЫШ РЕТ ПЕТРОПАВЛДА! ТАҚТАДАҒЫ КАРТИНА! КЕЗ КЕЛГЕН СУРЕТТІ БАСЫП ШЫҒАРАМЫЗ. МАТЕРИАЛЫ-ҚАРАҒАЙ. UV-БАСЫП ШЫҒАРУ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ВПЕРВЫЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ! КАРТИНЫ НА ДОСКАХ! ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, МАТЕРИАЛ – СОСНА, UV-ПЕЧАТЬ. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.
**** ҚҰРМЕТТІ ҚАЛА ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ! СІЗ QORGAU ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА 8-778-903-59-54 ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША, QORGAU.KZ САЙТЫНДА НЕМЕСЕ ПЕТРОПАВЛ Қ., Н. НАЗАРБАЕВ КӨШ., 69А МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН БІЗДІҢ КЕҢСЕМІЗГЕ ЖОЛЫҒУ АРҚЫЛЫ ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС АЛА АЛАСЫЗ.
**** УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ! В РАМКАХ ПРОЕКТА QORGAU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛ. 8-778-903-59-54, НА САЙТЕ QORGAU.KZ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ В НАШ ОФИС ПО АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. Н. НАЗАРБАЕВА, 69А.
**** ПЕТРОПАВЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ФОТОМОЗАИКА СТУДИЯСЫНАН ЭКСКЛЮЗИВТІ ПОРТРЕТТЕР. ЖҮЗДЕГЕН ШАҒЫН СУРЕТТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН КАРТИНА АЛЫСТАН ТҰТАС СУРЕТ СЕКІЛДІ, ЖАҚЫННАН ЖЕКЕ СУРЕТ БОЛЫП КӨРІНЕДІ. ТАБИҒИ КЕНЕПТЕ БАСЫП ШЫҒАРУ, СУРЕТ ЖАҚТАУЫНА ГАЛЕРЕЯЛЫ КЕРУ. ТЕЛ. 8-701-558- 06-42.
**** ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ ОТ ПЕРВОЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СТУДИИ ФОТОМОЗАИКИ. КАРТИНА ИЗ СОТЕН НЕБОЛЬШИХ СНИМКОВ ВЫГЛЯДИТ ИЗДАЛЕКА КАК ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ВБЛИЗИ – КАК ОТДЕЛЬНОЕ ФОТО. ПЕЧАТЬ НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЛСТЕ, ГАЛЕРЕЙНАЯ НАТЯЖКА НА ПОДРАМНИК. ТЕЛ. 8-701-558-06-42.