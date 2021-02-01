4 преступления в 2021 г. раскрыты с помощью сотрудников охранных агентств в СКО

В одном из оружейных магазинов по улице Н.Назарбаева срабатывает тревожная сирена. Не теряя ни минуты, на место происшествия выезжает группа быстрого реагирования. Тревога, как выяснилось позже, учебная.

Так сотрудники отдела по контролю за охранной деятельностью проверяют на боевую готовность работников охранных агентств и полицейских.

Главная задача — определить, сколько времени им понадобится, чтобы прибыть в пункт назначения и каков дальнейший план действий.

Руслан Даньяров – начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДП СКО:

— В целях отработки действий групп оперативного реагирования частных охранных организаций и патрульных нарядов комплексных сил полиции, а также в целях повышения взаимодействия частных охранных организаций и ОВД нами совместно с группой по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия на регулярной основе проводятся учебно-тренировочные занятия по вводной «срабатывание тревожной сигнализации.

Банки, обменные пункты, ломбарды, автозаправки, офисы, торговые точки. В СК работают 5700 объектов, подключённых к централизованному наблюдению.

В этом списке и несколько оружейных магазинов. Обеспечение безопасности покупателей и персонала в общественных местах превыше всего.

Денис Бельцов — сотрудник частной охранной организации:

— На данных учениях отрабатывается взаимодействие с сотрудниками ОВД. Данные учения нужны, мы совершенствуем свои профессиональные навыки.

В 2020-м полицейские провели 13 таких учебно-тренировочных занятий. Проверки на готовность бойцов продолжат и в этом году. Всего в регионе насчитывается 113 частных охранных агентств.

В них трудятся более полутора тысяч человек. Начиная с января, стражам порядка они помогли раскрыть 4 преступления. В прошлом году — 62.

Абай Альжанов