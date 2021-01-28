Североказахстанские аграрии приступили к снегозадержанию

К снегозадержанию в товариществе «Сервис-Жарс» приступили в середине января. На полях работают два трактора «К-700». Агротехничесий приём выполняют на площади 1000 гектаров. Всего у ТОО — 6 тысяч.

За рулем кировца Женис Каскенов. В агроформировании трудится больше 5 лет. Механизатор считает, чтобы получить богатый урожай, нужно готовиться к посевной заранее.

Женис Каскенов, механизатор ТОО «Сервис-Жарс», Кызылжарский район:

— Выезжаю в поле по погоде. Графика определенного нет. Процедуру проводим каждый год. Ведь весной нам сеять зерно, пшеницу, ячмень, овёс. А чтобы урожай был хороший, нужно заботиться о землях. Работа нравится, зарплата достойная.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Снегозадержание помогает удерживать и накапливать снег на полях. Так, снежное одеяло увеличивает запасы почвенной влаги, а ещё, когда почва укрыта снегом, она не подвержена ветровой эрозии. Таким нехитрым способом аграрии повышают свою урожайность.

Сельхозтоваропроизводитель занимается растениеводством 28 лет. Трудится здесь 70 человек. Снегозадержание в товариществе проводят ежегодно.

К зимним работам на полях приступили и другие аграрии СК. В нашем регионе их ведут на площади почти в 3 миллиона гектаров. Пока только обработали 18% площадей, это 515 тысяч гектаров. Дальше — больше.

Наргиз Акжигитова, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Снегозадержание начинается, когда снежный покров достигает 10 сантиметров. В этом году начали в январе. Высота снежного покрова на чистом пару составляет 10-18 сантиметров. В сравнении с прошлым годом на текущую дату 5-15 сантиметров, на зяби 12-24 см, на стерне 15-27 сантиметров.

СК — аграрный край. Земледельцы ежегодно получают стабильный урожай. Всего в регионе трудятся 5700 сельхозтоваропроизводителей.

Абай Альжанов