С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация против коронавируса

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19:56 28 Января 2021

Он отметил, проходить она будет поэтапно. Сначала на протяжении всего следующего месяца прививки сделают всем медицинским работникам. В марте их получат педагоги и сотрудники силовых структур. В апреле — студенты. А в мае, в зависимости от оставшегося объема препарата, будут вакцинировать всех остальных граждан Казахстана.

Как будет проходить вакцинация? Перед самой процедурой каждый должен пройти медицинское обследование, оно включает измерение температуры тела. Если она будет выше 37 градусов по Цельсию, то ставить прививку не будут.

Как и людям, не достигшим совершеннолетия, беременным, гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет противопоказания по состоянию здоровья. Важно отметить, вакцинация в Казахстане будет проводиться на добровольной основе.

Марат Шоранов, первый вице-министр здравоохранения РК:

— 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник» Карагандинского производства, уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютера, начиная с 26 февраля и далее в регионы. После объем производства на этой площадке планируется увеличить до 2 млн доз. По предварительным данным, эффективность данной вакцины составит порядка 92%.

 

 

 

Анжелика Сычёва

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