Предприниматели жалуются на дискриминацию из-за карантина

Предприниматели торговых центров и рынков негодуют, почему им запрещают работать в самые прибыльные дни. Ведь все саннормы соблюдаются. Они считают, что это похоже на дискриминацию, в то время, как мелкие магазины и торговые точки на открытом воздухе продолжают свою деятельность. Таким образом, клиенты переходят к ним.

Ольга Ножевых, предприниматель:

— Люди, которые работают среди недели, приходят к нам в выходные дни. А мы не работаем и нас на рынке нет. А когда они могут к нам прийти, нам приходится отказывать из-за того, что мы не работаем.

В итоге предприниматели терпят большие убытки. Арендную плату снизили на 25%, но даже это не спасает ситуацию. Ведь продаж почти нет, прошлогодний товар до сих лежит на витринах.

Владельцы таких торговых точек добиваются, чтобы им разрешили работать в выходные дни или же вообще запретили работать всем непродовольственным магазинам в субботу и воскресенье.

Обращение предпринимателей наша редакция передала в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты пресс -службы прокомментировали ситуацию.

Согласно постановлению №2 от 18 января 2021 года главного государственного врача СКО, крытые вещевые рынки могут работать ежедневно с 9 до 20 часов, соблюдая все санитарные требования с приостановлением деятельности лишь на субботу и воскресенье.

Также отметили, что наш регион находится в «красной» зоне, и как только эпидемиологическая ситуация улучшится, рассмотрят вопрос ослабления карантинных мер.

Айгерим Муканова