В Петропавловске установили 2 современных стационарных пункта полиции

За порядком полицейские следят круглосуточно. Помогают им в этом камеры видеонаблюдения. Для того, чтобы вести видеообзор, им теперь не нужно быть в отделе полиции или здании центра оперативного управления.

Всё необходимое всегда под рукой вот в таком современном стационарном пункте. Новшество пришло на смену старым компактным модулям. Комфортно, удобно, и самое главное, эффективно.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника управления полиции г.Петропавловска:

— Если сравнивать со старыми модулями, на этом посту есть компьютер, видеонаблюдение, комната для приема пищи и уборная. Сотрудники могут работать, не выходя из стационарного пункта. Телефон, радиостанция есть. Каждый гражданин может прийти и обратиться к нам. Ему окажут помощь.

Полиция в шаговой доступности. Стационарный пункт возле ТЦ «Сити Молл» установили в декабре прошлого года. Работает он круглосуточно. Здесь дежурят участковый, инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник патрульной полиции.

Теперь стражи порядка оперативнее смогут реагировать на звонки жителей микрорайона, прибывая на место происшествия за считанные минуты. А ещё здесь принимают заявления от горожан.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника управления полиции г.Петропавловска:

— Наша цель- не выявление каких-либо правонарушений, а профилактика правонарушений. Необходимо установить контакт с населением микрорайона. На прошлой неделе инспекторы выявили факт незаконной продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Также неоднократно задерживали несовершеннолетних, которые гуляли в ночное время.

Новые стационарные пункты горожане уже оценили.

Североказахстанцы

— Нравится нам, теперь спокойно.

— Безопаснее стало. Я смотрю, ребята молодые дежурят. Сами за себя не будем беспокоиться, за детей, за внуков, за соседей, когда они детей оставляют.

— Мы рады, что поставили этот пункт. Люди будут довольны. Не страшно теперь вечером гулять.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Пока в областном центре установили 2 современных стационарных пункта полиции: в 19 микрорайоне и по улице Конституции Казахстана. Но, скоро таких в городе появится ещё 4: в микрорайонах «Береке», «Жас Оркене», «Кожевенном» и возле железнодорожного вокзала. Полицейские уверяют, теперь бороться с преступностью станет гораздо легче.

Абай Альжанов