На общественном совете обсудили проблемы роста цен и борьбы с наркоманией

Общество

20:10 22 Января 2021

Расходы североказахстанцев на социально значимые продукты питания увеличились. Подорожали товары, которые реализуются стабфондом региона. В частности, на 6 тенге — яйцо первой категории, цена выросла до 340 тенге.

Это связано с птичьим гриппом, из-за которого некоторые птицефабрики региона приостановили свою работу. А еще на пять тенге увеличилась стоимость гречневой крупы, на 10 — подсолнечного масла.

Мадияр Жангудин, и.о. руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии г. Петропавловска:

— По городу Петропавловску цены по 17 наименованиям товаров из 19 не превышают среднезначимое значение цен на продукты по РК. На текущий момент зафиксировано превышение цены зафиксировано только на мясо кур — на 1,53 тенге за килограмм, это 0,2%. В среднем, по РК цена — 819,7 тенге, в Петропавловске — 821 тенге.

Члены общественного совета также говорили о том, что многих продуктов питания, реализуемых стабфондом, не найти на прилавках. Их быстро скупают.

В запасе стабилизационного фонда нашего региона имеется 153 тонны капусты, порядка 78 тонн макаронных изделий, сахара — почти 60 тонн и 56 тонн гречки. Все эти продукты реализуются в 6 торговых точках.
Члены общественного совета обсудили еще один не менее важный вопрос. Он касается профилактики наркомании.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Мы пересмотрели подход к проведению профилактических мероприятий и перешли на онлайн формат. В рамках данной работы на платформе ZOOM проводим встречи, родительские собрания.

С начала года к врачам поступили трое несовершеннолетних в наркотическом опьянении. Они принимали запрещенное синтетическое вещество. В прошлом году таких случаев было всего 7.

И это несмотря на регулярные профилактические мероприятия, которые проводят полицейские. Такая статистика не может не настораживать, считают члены совета. И предлагают активнее бороться за здоровье детей, привлечь внимание к проблеме широкой общественности.

 

 

Айгерим Муканова

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