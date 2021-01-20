Трижды столкнулся с кражей скота житель Тайыншинского района

Следующий случай произошёл в ночь с 10 на 11 января, пропали также два барана, следы злоумышленника замёл буран. Спустя пять дней из сарая пропала овцематка и месячный ягнёнок. На этот раз следы похитителя остались, их заметил хозяин и обратился к стражам правопорядка.

Сумма ущерба составила около 200 тысяч тенге. Полицейские района задержали подозреваемого, им оказался 21-летний житель того же села, разнорабочий местного ТОО, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

С потерпевшим молодой человек был хорошо знаком, поэтому знал как обустроен двор. Скот продал в соседнее село, поголовье полицейские вернули владельцу. В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Айгерим Муканова