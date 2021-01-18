На 12 лет и 7 месяцев осудили пару из Петропаловска

Мефедрон из оборота в Петропавловске изъяли впервые. Поставляли вещество из Омска в город Кокшетау. Порошок упаковывали в фильтры кувшинов «Аквафор». В общем полицейские изъяли порядка 200 граммов мефедрона, часть обнаружили у жительницы Петропавловска.

Как позже установило следствие, она и занималась распространением наркотиков в городе. Фасовала на дозы, а после делала закладки в областном центре. С клиентами связывались в мессенджере телеграм. Там отправляли счета, а после скидывали адреса с местом закладки. Оперативно-розыскные мероприятия полицейские проводили полгода.

Иван Терзиди, заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Когда все мероприятия провели, задержали здесь гражданку. И потом в ходе проведения мероприятий мы задержали его в Нур-Султане. Находился там со своими друзьями, работал на СТО.

— Ранее он был судим за кражу с организацией. Вскрывал сейфы в аптеках, на счету порядка 8 аптек. Отжимал окна, проникал в помещение. Вскрывал сейф и воровал деньги.

Айгерим Муканова