Д.Колода: Я постараюсь всё доказать не только словами, но и делами

Дмитрий Колода, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Прежде всего я бы хотел поблагодарить всех граждан, которые отдали свой голос на выборах. Поблагодарить граждан, которые отдали свой голос в пользу партии «Nur Otan». Моя благодарность пока выражается в словах, но на «завтрашний» день я постараюсь все доказать и делами.

А если быть точнее, делами при Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента страны. Дмитрий Колода — наш земляк, проработал в органах юстиции 16 лет, он — один из 14 депутатов, прошедший в ряды мажилисменов.

15 января народный избранник принимал участие в работе совместного заседания палат 7 созыва, где выступил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Из всех причисленных главой государства реформ Дмитрий Колода заинтересовался следующей.

Дмитрий Колода, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Наиболее важное из этого, на мой взгляд, и самое интересное — это снижение порога прохождения в Мажилис для политических партий с 7% до 5, это было озвучено Президентом. Введение графы «Против всех» в бюллетенях и переход к выбору акимов районов.

Это то, что касается выборов. После них казахстанцы всегда ждут от народных избранников реальных действий. На встрече с ними Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на 7 основных приоритетах развития страны. Они затрагивают важные сферы жизни. Работать депутатам предстоит именно по ним.

Дарья Пышмынцева