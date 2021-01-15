Правительство РК во главе с Премьер-министром А.Маминым ушло в отставку

Новости МТРК

21:24 15 Января 2021

Правительство Казахстана во главе с Премьер-министром Аскаром Маминым ушло в отставку после парламентских выборов, которые состоялись 10 января. Все члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Об этом говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, который он подписал сегодня, 15 января.

«В связи со сложением полномочий Правительства страны перед вновь избранным Мажилисом Парламента постановляю Правительству исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава», — сообщается в официальном документе».

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