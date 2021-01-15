19 января православные отметят Крещение Господне

Епископ Петропавловской и Булаевской епархии призвал североказахстанцев соблюдать санитарные требования. Не допускать скопления в местах для переодевания, а также возле лунок для набора воды и купания. Дистанция должна быть не менее двух метров.

Также епископ напомнил, что важно не то, как много раз вы окунётесь или сколько воды унесёте. Главное, чистосердечная вера. А ещё священнослужитель добавил, что нельзя забывать о своём здоровье и безопасности окружающих. В том числе и в день Крещения.

Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— Если вы по состоянию здоровья вы не сможете быть на Иордане или Есиле, искупаться там, то можете просто войти у себя в душ или ванну, включить воду и с пением тропаря твёрдо быть уверенными, что в этот день от северного до южного полюса вся вода по молитвам верующего населения земли считается освещённой. Не стоит устраивать давки, очередь, ссоры. Тем более в нашей время, когда бушует пандемия. Воды будет достаточно во всем храмах города и СКО. Воду набрать можно в любое время. Она считается освещённой.

Айгерим Мукашева