Проведение выборов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан в СКО

Брифинг СЦК

20:36 8 Января 2021

Читайте также

Брифинг о текущей ситуации по КВИ в регионе 30.12.20
Брифинг Акима СКО об эпидемиологической ситуации в регионе 11.12.2020