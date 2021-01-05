К.Аксакалов: Только за счёт зерна выжить сложно, заниматься надо и животноводством

Возрождение Прекрасного. 8 лет назад село с таким добрым названием в Айыртауском районе полностью развалили. Даже электричества не было. Только руины старых домов и два жителя — престарелые супруги. Отстраивать на развалинах вызвался Бахыт Кусаинов. Прекрасное — его родное село. На базе старого хозяйства он создал новое предприятие.

Бахыт Кусаинов, директор ТОО «Әдемі астық», Айыртауский район:

— В 2013 году построили первую ферму. В 2015 вторую ферму построили. В 2020 году мы начали строительство нового современного комплекса на 600 голов. Строительство ведём за собственные средства. Оборудование мы приобретаем за счёт СПК. Получили 178 млн тенге.

В конце января придёт оборудование, к сентябрю — племенные бурёнки. Вот так поэтапно предприятие растёт и развивается, а вместе с ним и село Прекрасное. Бизнесмен за свой счёт «протянул» электричество, установил освещение, построил общежитие для работников.

Их сейчас 25. В планах открыть центр досуга, магазин, парикмахерскую, фельдшерско-акушерский пункт. Работники уже на подходе. Нужных для села специалистов Бахыт Кусаинов выбирал из числа переселенцев. Создал для них отличные условия. Просторные дома, пол с подогревом, даже мебель закупил у местных производителей.

Татьяна Александрова, жительница с.Прекрасного, Айыртауский район:

— Дом тёплый, полы тёплые. Нас всё устраивает. Всех зовём, чтобы сюда приезжали. Не бойтесь трудностей, работы много.

А вот на юге найти работу даже на селе непросто, отмечает Татьяна. Для тех, кто хочет трудиться, Бахыт Кусаинов отстроил целую улицу из 11 новых домов. К каждому подведёт водопровод и центральное отопление. Кроме того, в этом году предприниматель планирует возвести ещё 35 домов в трёх сёлах района.

Один обходится в 10 млн тенге, 7 из них государство возмещает в рамках программы по строительству домов для переселенцев. А местные власти помогут с дорогой, пообещал Кумар Аксакалов. Посетить село Прекрасное он хотел давно.

Отметил, что Бахыт Кусаинов — пример для других аграриев. Для людей условия создаёт, и предприятие развивает. Животноводство сейчас бизнес прибыльный.

Бахыт Кусаинов, директор ТОО «Әдемі астық», Айыртауский район:

— Сегодня выгоднее доить 100 голов коров, нежели сеять тысячу га земли. Мы в этом убедились. У нас 230 голов. Мы только молоком это всё и строили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Каждое предприятие должно производить много молока. Это загрузка перерабатывающих предприятий, это рабочие места, это экспорт. Натуральное молоко — фишка нашей области.

По подсчётам Бахыта, одна корова в год принесёт млн тенге и полностью окупит себя. За год ферма даст 600 млн тенге. А главное, этот бизнес не зависит от погоды за окном. Об этом Кумар Аксакалов говорил на встрече с аграриями района. Каждый крупный сельхозтоваропроизводитель должен иметь ферму молочного либо мясного направления.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За счёт зерна, за счёт полеводства выжить будет сложно. Цена колеблется. Этот год -хорошо, в следующем неизвестно, что будет. За счёт молока и мяса всегда жили. Тем более, сейчас высокопроизводительный скот из Европы завозится. Средние надои порядка 5,5-6 тысяч литров.

Кроме того, животноводов поддерживают субсидиями и льготными кредитами. Через СПК можно получить заём под 2% годовых. Этим предложением воспользовалось ФХ «Арна». Там запустили молочный комплекс на 400 голов. «Умная» ферма полностью автоматизирована, тяжёлый труд людей сведён к минимуму.

Евгения Шмидт, доярка ФХ «Арна», Айыртауский район:

— В сравнении по старой фермой тут хорошо. Это то, что должно быть везде, в каждом поселке, где есть фермы. Там мы приходили, счищали, подстилали. Бочки подключаешь. Тут легко. Зарплата была 80, сейчас 120 тысяч.

Маленькой зарплатой людей в селе не удержать. Сейчас всё больше бизнесменов поняли, что работники — это лучшее вложение. У сельхозников появилась возможность строить дома для своих специалистов. Государство вернёт половину стоимости и поможет с улучшением жизни сельчан. Речь о комплексном плане развития нашей области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По поручению Касым-Жомарта Токаева этот план продлили на 4 года. 2021-2024 годы. Тоже будет финансирование хорошее из бюджета РК. Опять же на сёла будет направлено. Это дороги, вода, приведение в порядок объектов социальной сферы.

А ещё подведение коммуникаций. В 2020-м в селе Арыкбалык появилась эта котельная. Её мощности хватит, чтобы центральное отопление было в каждом доме. Уже подключили 4 двухэтажки, на очереди — социальные объекты.

Айгерим Мукашева