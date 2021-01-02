К.Ильясова — рук. отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО

Актуальный вопрос

11:42 2 Января 2021

Читайте также

В.Маршаков — рук. отдела департамента Комитета технического регулирования и метрологии по СКО
Д.Абдриисов — зам. руководителя управления культуры СКО
Д.Абдриисов — заместитель управления культуры СКО
А.Токтарбаева — судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних СКО
Д.Растихин — начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС СКО