В 2020г. в Есильский район с юга РК в поисках лучшей жизни прибыли 49 семей

К праздничному застолью Назира вместе со старшей дочкой начала готовиться заранее. Закупили продукты, овощи для разных салатов, напитки. Навели порядок в доме. Новый 2021-ый семья Утепбергеновых на самом севере страны встречает впервые.

Летом этого года чета переехала в село Тарангул Есильского района по программе переселения из Жамбылской области. Получили подъемные, уютный и просторный дом со всеми благами цивилизации, успели обзавестись хозяйством. Очень счастливы, что этот год для них стал поворотным в жизни.

Назира Азизова, жительница с.Тарангул, Есильский район:

— Нам нравится северный Казахстан, условия хорошие, а главное, детям комфортно. Природа мне очень хорошая, красиво, особенно зимой. Подружились со всеми здесь уже, нас хорошо приняли. Ходим друг к другу в гости.

Дела у семьи идут хорошо. Назира сейчас занимается домашним хозяйством. Глава семьи Давлатбек трудится слесарем в местном товариществе. Помимо основной работы, разводит скот. Куры, утки, кролики, овцы, коровы. Двор у них похож на небольшую ферму.

Давлатбек Утепбергенов — житель с.Тарангул, Есильский район:

— Прошли курсы по проекту «Бастау бизнес», получили безвозмездный грант. Добавили ещё немного денег и купили домашний скот. Корма заготовили, сено нам продают по сниженной цене. Условия на севере страны хорошие, только бери и работай. Больше и ничего не нужно.

Новый год — в новом доме встретит и чета Рыскуловых. В Ильинку на постоянное место жительства они перебрались в марте. В родном Каскелене, — говорит Жайык Рыскулов, хорошую и высокооплачиваемую работу найти сложно, да и перспективы для детей «туманные». Поэтому бросили всё и уехали в СК.

Жайык Рыскулов, житель с.Ильинки, Есильский район:

— Когда мы переезжали сюда, это 1700-1800 км, задались вопросом, куда мы едем, как нас встретят? Страх был. Гостеприимность СК понравилась. В Алматинской области есть много желающих переехать на север, но они боятся. Хотел сказать, чтобы они не боялись. Государство поможет.

Большую помощь семье оказало государство. Жайык прошёл курсы по проекту «Бастау Бизнес» и на полученные деньги приобрел домашнюю птицу и скот. Работает глава семьи водителем на сельхозпредприятии. Супруга Мадина — домохозяйка. В следующем году она планирует устроиться учителем в школу, а пока занимается продажей молока, творога, масла и варенья.

Мадина Ашыралиева, жительница с.Ильинки, Есильский район:

— Мы питаемся только натуральными продуктами. У нас в селе все свое. Летом садим картошку, овощи в огороде, собираем ягоды. Ходим в лес за грибами и ягодами. Первый год в на севере выдался удачным. Сейчас готовимся к Новому году, будем звать гостей.

Отмечать Новый 2021-ый год Рыскуловы будут в небольшом кругу и впервые в непривычных для них климатических условиях, на севере зима заметно отличается, признаются супруги. На праздник в свой новый дом они уже пригласили соседей и самых близких.

Молдир Рыскулова:

— На Новый год мне подарили сумку и наушники, колонку. Мне это место очень нравится особенно школа. Друзья тоже есть.

Всего в уходящем 2020-ом на ПМЖ в Северо-Казахстанскую область перебрались 590 семей из трудоизбыточных регионов страны. Всех обеспечили подъемными, жильём, работой, а ещё многим нашим соотечественникам помогли открыть собственное дело.

Можно смело сказать, что за несколько лет программа переселения на деле показала и доказала свою успешность. Она, как «социальный лифт» уже помогла сотням семьям обрести новую жизнь и новые возможности.

Абай Альжанов