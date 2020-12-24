Нацбанк Казахстана продлил срок замены старых банкнот образца 2006г.

К ним относятся денежные купюры номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге. Напомним, что обмен их длился 4 года — с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020. Теперь эти банкноты старого образца можно будет заменить на новые — до 1 февраля 2021.

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Решение о продлении срока приема и замены банкнот было принято в связи с тем, что получили обращение от населения. Некоторые граждане, в основном пожилые люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты. Обмен на действующие денежные знаки производятся для физических лиц исключительно в филиалах Национального банка.

Анжелика Сычева