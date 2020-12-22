Кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» встретились с жильцами ЖК «Мечта»

Кандидаты в депутаты городского и областного маслихатов от партии «Nur Otan» встретились с жильцами ЖК «Мечта» в областном центре. Партийцы ответили на все интересующие вопросы горожан, которых поступало немало, а также заострили внимание на своей предвыборной программе.

Альфия Ахмарова, жительница г.Петропавловска:

— Хотелось бы, чтобы у нас в области и стране были приемлемые цены на лекарства и противовирусные препараты.

Не на словах, а на деле. О «болевых точках» нашей медицины партийцы знают, и поэтому в ближайшую пятилетку обещают сделать её доступной для каждого североказахстанца. Для достижения цели в регионе сейчас идёт масштабная работа.

Владимир Бубенко, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Партия «Nur Otan» свою программу строит так, чтобы в течение 5 лет вопросы в сфере здравоохранения были сняты. Человеку, проживающему в нашей области, должны оказывать качественные медуслуги. Нужно вывести здравоохранение на новый уровень, чтобы у нас в области проводились сложные операции. Самое главное, чтобы каждый житель был здоров!

Затронули нуротановцы и тему образования. Кандидат в депутаты городского маслихата Владимир Витченко поделился с жильцами предвыборной программой, которая включает в себя строительство и ремонт учебных заведений, открытие новых кружков для детей и развитие спорта.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента страны Есжан Оразалин рассказал о предстоящих планах в отрасли строительства.

Абай Альжанов