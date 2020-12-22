10 бессимптомных носителей и 52 с выраженными признаками COVID-19

COVID-19: Казахстан

20:55 22 Декабря 2020

Это результаты лабораторных анализов методом ПЦР. Сейчас ведется поиск лиц, которые контактировали с заболевшими. 25 из них -петропавловцы, 10 -жители Кызылжарского района. 21 декабря до 10 случаев COVID-19 выявили в районах М.Жумабаева, Есильском и им.Г.Мусрепова.

В первых двух ряд сел закрыты по эпидпоказаниям. С начала пандемии в области зарегистрировали уже свыше 8 тысяч случаев КВИ.

Количество случаев КВИ в СКО на 21 декабря 2020 г

25 – г.Петропавловск

10 – Кызылжарский район

8 – Есильский район

8 – район им. Г.Мусрепова

7 – район М.Жумабаева

1 – Мамлютский район

1 – Аккайынский район

1 – Акжарский район

1 – район Шал акына.

 

 

Дарья Пышмынцева

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