10 бессимптомных носителей и 52 с выраженными признаками COVID-19

Это результаты лабораторных анализов методом ПЦР. Сейчас ведется поиск лиц, которые контактировали с заболевшими. 25 из них -петропавловцы, 10 -жители Кызылжарского района. 21 декабря до 10 случаев COVID-19 выявили в районах М.Жумабаева, Есильском и им.Г.Мусрепова.

В первых двух ряд сел закрыты по эпидпоказаниям. С начала пандемии в области зарегистрировали уже свыше 8 тысяч случаев КВИ.

Количество случаев КВИ в СКО на 21 декабря 2020 г 25 – г.Петропавловск 10 – Кызылжарский район 8 – Есильский район 8 – район им. Г.Мусрепова 7 – район М.Жумабаева 1 – Мамлютский район 1 – Аккайынский район 1 – Акжарский район 1 – район Шал акына.

Дарья Пышмынцева