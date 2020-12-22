10 бессимптомных носителей и 52 с выраженными признаками COVID-19

Это результаты лабораторных анализов методом ПЦР. Сейчас ведется поиск лиц, которые контактировали с заболевшими. 25 из них -петропавловцы, 10 -жители Кызылжарского района. 21 декабря до 10 случаев COVID-19 выявили в районах М.Жумабаева, Есильском и им.Г.Мусрепова.
В первых двух ряд сел закрыты по эпидпоказаниям. С начала пандемии в области зарегистрировали уже свыше 8 тысяч случаев КВИ.
Количество случаев КВИ в СКО на 21 декабря 2020 г
25 – г.Петропавловск
10 – Кызылжарский район
8 – Есильский район
8 – район им. Г.Мусрепова
7 – район М.Жумабаева
1 – Мамлютский район
1 – Аккайынский район
1 – Акжарский район
1 – район Шал акына.
Дарья Пышмынцева