На ежегодном форуме имамов утвердили 3 новых документа

Новости МТРК

18:29 20 Декабря 2020

Духовное управление с первых лет независимости помогает сохранить стабильность и мир в обществе, а также способствует развитию традиционного ислама в нашей стране. В период пандемии этого года Духовное управление стало организатором многих благотворительных мероприятий. Очень важно призывать общественность к миру и взаимному уважению. Наши религиозные лидеры с честью выполняют эту задачу.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан

И продолжают работу в этом направлении. На ежегодном форуме имамов утвердили 3 новых документа. Касаются они, прежде всего, традиционных религиозных обрядов и церемоний.

Одно из наставлений — призвать верующих быть скромнее и не тратить деньги на роскошные поминальные обеды, а лучше направить их на помощь нуждающимся. Относится это и к возведению надгробных плит.

Бывает, что многие казахстанцы не жалеют средств на дорогостоящие памятники на кладбищах, а в некоторых случаях возводят там пафосные сооружения.

Касымхан Исаев, главный имам городской мечети «Кызылжар»:

— Самое главное- это доброе намерение человека. Не важно сколько у вас денег и какой у вас статус. Перед Аллахом все равны. Мы должны быть скромнее, тем более в период пандемии. Поэтому каждый должен жить и тратить по средствам. 

В ногу со временем. Ещё одно новшество, которое обсуждали на форуме, касается уже самих священнослужителей. В религиозной среде вводится такое понятие, как «интеллектуальный имам».

По мнению Касымхана Исаева, документ позволит повысить статус священнослужителя в социальных сетях.

Касымхан Исаев, главный имам городской мечети «Кызылжар»:

— Наши имамы очень образованные и хорошо знают Конституцию и все законы. Главная наша задача- быть разносторонними. Доносить информацию жителям и верующим понятно и доступно.

В работе республиканского форума имамов, проходившем в столице, принимали участие около 1000 священнослужителей со всех уголков страны. Его приурочили к 30-летию Духовного управления мусульман Казахстана.

 

Абай Альжанов

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