Специальный выпуск, посвященный Дню независимости Казахстана

Награды президента в преддверии Дня независимости, вручили талантливым ребятам во- Дворце школьников

Новый национальный проект «Медаль Елбасы» стартовал в июне 2020-го. В нем приняли участие самые молодые и активные казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет. Программа состоит из 5 направлений : «Спорт», «Искусство», «Волонтёрство»,»Чтение книг», «Национальное наследие «. В каждом из них 3 уровня сложности:»золотой»,»серебряный» и «бронзовый».

Ерлан Хайрлин, координатор проекта «Медаль Елбасы » по СКО:

— Каждый уровень, у которого есть своя длительность: золотой- полтора года, серебряный — год и бронзовый — полгода. В нашей области было подано около 1200 заявок, больше половины из которых не прошли этап отбора, и еще часть отсеялась позже, не выдержав нагрузок.

В проекте остались только 373 участника. Из общего количества только трое выбрали на «золотой «уровень. Остальные 370 -«бронзовый». В течение полугода ежедневно под чутким руководством своих наставников они ответственно выполняли все необходимые задания по 5 направлениям. Учащаяся 10 класса школы — гимназии «Бест «Амина Елубаева среди них.

Амина Елубаева, участница проекта «Медаль Елбасы » по СКО:

— Благодаря учителям нашей школы я узнала об этом проекте .Первые три месяца я выбрала «Таланты и навыки «, чтение на русском, чтение на казахском и «Национальное наследие». Вторые три месяца «Волонтёрство » и «Спорт». Я очень рада ,что я была полезна людям, я рада, что могла дальше продолжать воспитывать в себе такие качества, как доброта. Улучшила свои навыки во многих направлениях.

За все старания Амина получает медаль. Она в десятке лучших участников проекта в первом потоке «бронзового» уровня. Поздравил ребят с хорошими показателями глава региона Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я хочу поздравить всех наших обладателей медалей. Когда Елбасы задумывал это большое дело, конечно, он хочет видеть способных ребят, способное поколение нашего государства, которое обладает всеми качествами, чтобы достойно управлять нашим государством.

Остальным участникам «бронзового уровня» медали вручат 20 декабря. Такие награды дают молодому поколению преимущества при получении государственных образовательных грантов разных уровней.

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В центре села Бесколь построили новый 50-квартирный дом

Накануне национального праздника Дня Независимости в центре села Бесколь Кызылжарского района ввели в эксплуатацию многоквартирный дом. Строительство пятиэтажки продолжалось с лета прошлого года. На эти цели по госпрограмме выделили полмиллиарда тенге. Новосёлов поздравил глава региона Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов-аким Северо-Казахстанской области:

— Знаем, что вы давно стояли в очереди. Эта программа реализуется в 5 районах. В этом году завершаем строительство 7 домов. Хорошо, что продолжаем госпрограмму. Рядом с этим домом будем строить ещё один новый дом. Средства выделили. С каждым годом работа будет продолжаться.

Багжан Курбанбекова — одна из тех, кому выпало счастье отпраздновать долгожданное новоселье. 12 лет мама шестерых детей жила на съемной квартире. Новая девушка -отличный подарок накануне декабрьских праздников. Ей до сих не верится, что Новый 20201-й год вместе со своей семьей она будет встречать в своей теплой и уютной квартире.

Багжан Курбанбекова, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Очень рада, что получила новую квартиру. Счастью нет предела. Особенно дети очень сильно радуются, что наконец обрели собственный дом. Муж мой работает, я пока нахожусь в декретном отпуске. Раньше мы арендовали квартиру, было нелегко. Спасибо акиму области, что поддерживает нас многодетных матерей.

В пятиэтажке — 50 квартир. В каждой — тепло, вода и интернет. Во дворе дома для детей построили игровую площадку и мини-футбольное поле. Ключи от нового жилья получили пока 8 семей. Остальные квартиры в скором времени передадут очередникам из социально уязвимой категории: малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, инвалидам и другим.

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ТОО «Северный фанерный комбинат» на 30 % закроет потребность в фанере по РК

Планирует запуститься в середине декабря. Северный фанерный комбинат в скором времени станет новым масштабным проектом не только на отечественном, но и на внешнем рынках. Только в Казахстане его мощность позволит закрыть потребности на 30%.

Огузхан Челик, директор ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Мы решили инвестировать в ламинированную фанеру, потому что в Казахстане серьезных производителей не было. Был серьезный объем импорта из России и Китая. А у нас здесь наша местная берёза.

Североказахстанская белоствольная для такого предприятия подошла идеально. Её уже протестировали на импортных установках. Оборудование настраивали несколько месяцев. Станки — из Турции, а электроника — из Германии.

Но преимущество всё же в местном сырье. Из 36 тысяч кубов березы планируют изготавливать 18 тысяч кубометров фанеры в год. Ни один оставшийся грамм дерева не уйдет на свалку. Отходы направят на производство электроэнергии. Аналога такому предприятию в Казахстане нет.

Огузхан Челик, директор ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Наши инвестиции достигли примерно 2 млрд тг, т.е. более 70% собственных средств. 30% кредит с частным банком. Субсидии есть на проценты, можно так сказать.

В заброшенное здание компания зашла еще в прошлом году. Много времени ушло на то, чтобы привести его в порядок, заменить старые коммуникации на новые. Не обошлось без поддержки государства.

Айваз Бакиров, главный инженер ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— По всем вопросам помогают нам, можно сказать. И при поставке древесины есть помощь, также при строительстве самого завода была поддержка.

Работу здесь нашли 150 человек. Пока предприятие работает в тестовом режиме. Перейти на реальный компания планирует в середине декабря. Продукция ценится в отечественном строительстве.

Речь идет о потребности в 90 тысяч кубов, каждый год. 30% от нее северный комбинат закроет, когда заработает в полную силу. Хватит фанеры и внешнему рынку, на котором к ней тоже есть большой интерес.

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До 300 единиц современной спецтехники будут выпускать в СКО

Тракторы, комбайны, посевные комплексы. Завод немецкой компании «Claas» обеспечит местных аграриев качественной спецтехникой, раньше её покупали за рубежом, и это выходило дороже.

Для производства выбрали заброшенное здание в микрорайоне «Береке», пустующим оно простояло более 35 лет. Сейчас полным ходом идут работы по его реконструкции, к ним приступили в августе. Реставрацию выполнили на 75%.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— Крышу сделали новую. Произвели монтаж сэндвич панелей. Укрепили все колонны. Закончили работы по полу в два слоя. Коммуникации все заведены: тепло, электроэнергия, водоснабжение. Всё будет центральным.

Площадь завода — 5800 квадратных метров. Бюджет строительства составил более миллиарда тенге, это без работ по благоустройству. Новое производство позволит обеспечить Северный Казахстан не только спецтехникой, но и рабочими местами. Порядка 100 человек найдут здесь работу, специалисты также пройдут дополнительное обучение.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— Сейчас на заводе работает около 40 человек. Так как основные работы закончились, нам здесь не требуется большое количество людей. Они были нужны, когда мы делали монтаж здания, усиление колонн. Сейчас мы выполняем остаточные работы по сэндвич панелям и внутренним работам.

Когда новый завод заработает на полную мощность, здесь планируют собирать до 300 единиц сельскохозяйственной техники в год. Выпускать будут и запчасти.

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В СКО осваивают новые производства

«Cool infinity» — одна из трёх отечественных компаний по выпуску вагонов. Только продукция предприятия несколько отличается от остальных. Здесь изготавливают термовагоны, что позволяет перевозить скоропортящиеся продукты.

При такой транспортировке свои полезные качества они могут сохранить как минимум на 10 дней. Такого производства в стране нет, в Северном Казахстане его запустили два года назад. Изначально сотрудничали с Петропавловским заводом тяжёлого машиностроения, сейчас занимаются самостоятельно.

Ахан Каримов, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»:

— У нас экспортная продукция в основном. Большая часть уходит в Россию и страны СНГ. Например, в Москве 90% продуктов — привозные. Наш термос может держать температуру 10 дней. Если отправить курицу от нас, то она дойдёт до Москвы в той же температуре. Потом проблему по доставке рыбы с Дальнего Востока тоже никто не решил. Мы отдали свои вагоны в российскую компанию, и они уже довозили продукты.

В следующем году на предприятии запланировали масштабную реконструкцию.

Количество выпускаемых вагонов вырастет с 300 до 1400 штук в год.

А это уже цех по ремонту и формированию колёсных пар акционерного общества «ЗИКСТО».

Евгений Щенников, начальник участков АО «ЗИКСТО»:

— Вагон 60 тонн груженный. 4 оси. 60 делим на 4 и получаем нагрузку по 15 тонн на каждую ось.

Срок эксплуатации оси от производителя — 32 года. Но, в случае с грузовыми перевозками, где резкие торможения не редкость, части колёсных пар изнашиваются быстрее положенного срока. И это нормально, говорят на заводе.

Новую жизнь старым колёсным парам дают именно на этом участке. Тяжелые агрегаты моют, сушат и уже после разбираются в деталях. Некоторые из них после демонтажа идут на металлолом. Части, пригодные для ремонта, восстанавливают. Большие планы у заводчан на 2021-й. Здесь планируют расширить производственную линейку.

Евгений Щенников, начальник участков АО «ЗИКСТО»:

— Мы будем изготавливать 80-ти футовые платформы, для перевозки морских контейнеров. 3:13 Сейчас будут открыты вакансии слесарей на сборку платформ и сварщиков. Это самые дефицитные кадры на сегодняшний день.

Предприятие также ищет электриков, технологов, машиностроительного профиля и мастеров участков.

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Современное производство развернули в ТОО «SMBGROUP Family»

Примерно на 10 лет время в этом здании остановилось. С приходом нового производителя мягких контейнеров для тяжелых сыпучих грузов всё кардинально поменялось. Спрос на такую продукцию в нашей стране большой, рассказали на предприятии. В отечественном пространстве его покрывали лишь единицы компаний, которых было очень мало.

Димаш Коржов, коммерческий директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Производственная мощность составляет порядка 100 тысяч биг-бэгов в месяц. Если говорить о более прочных мешках, о слинг-бэгах, то порядка 40 тыс в месяц мы можем производить.6:38 В следующем году мы также планируем производство мешкотары малых габаритов.

Переходить от планов к реальным действиям компания умеет. Всё, что мы видим внутри современного передового производства, — тому доказательство. ТОО «SMBGROUP Family» делает самый экономичный вид упаковки для многотонных грузов. Специальные контейнеры – многоразовые. Надежно защищают содержимое от влаги, а еще они устойчивы к любым колебаниям температуры.

Димаш Коржов, коммерческий директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Также в связи с потребностью рынка РК мы разработали специальную продукцию так называемые слинг-беги с повышенной грузоподъёмностью. До 4-х тонн. Аналогов однозначно нет в Казахстане на сегодняшний день. Данная продукция активно используется горно-обогатительными комбинатами. Также выходим на российские рынки, ведем переговоры, в ближайшее время будем заключать контракт.

В портфеле заказов уже несколько десятков подписанных контрактов с сельхозтоваропроизводителями региона, строительными компаниями и не только. Доход предприятия к концу года выйдет солидным. Стартовые вложения в прогрессивное производство тоже были не маленькими: 600 млн тг собственных инвестиций и почти полмиллиарда господдержки.

С её помощью компания закупила японское и индийское оборудование, часть которого скоро доставят на производство. Тогда же появится потребность в новых кадрах. Компания гарантирует достойную оплату труда. Швеи получают до 150 тысяч тенге, столько же, и даже больше зарабатывает технический персонал.

Геннадий Шавшин, ткач ТОО «SMBGROUP Family»:

— Пришел на должность ткача, первые два — три месяца у нас идет стажировка. Я прошел аттестацию. Нам помогали мастера, обучали, смотрели за нашей практикой. Работа несложная, нужно будет руку набить по-любому. Это не так просто все делается.

Непросто но возможно. ТОО «SMBGROUP Family», кроме поиска персонала, занимается выходом на соседний российский рынок. Там уже интересуются североказахстанской продукцией.

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Два склада работают на базе ОРЦ ТОО «Радуга»

Этот современный оптово-распределительный центр ТОО «Радуга» — первый и единственный в СК. Его построили 3 года назад . Состоит он из двух блоков: овощехранилища и продовольственных складов категории Б+ площадью более 7 тысяч квадратных метров. Хранятся здесь продукты питания и хозтовары.

Владимир Михаленко,заместитель директора складской логистики ТОО «Радуга»:

— Здесь мы храним товары плодоовощной группы, еще храним товары стабилизационного фонда. Наша задача — хранить, принимать и доставлять до торговых точек. Склады категории Б+ запустили в июле этого года.

Современный складской комплекс оснащён всем необходимым: есть кросс-доки, стеллажное оборудование и спецтехника.

Владимир Михаленко,заместитель директора складской логистики ТОО «Радуга»:

— За счет стеллажного оборудования можно хранить товар в пять ярусов, что позволяет на небольшой площади хранить большое количество товаров. В целом если говорить про ОРЦ, то основная цель, которая перед нами стояла, — обеспечить продовольственную безопасность и снизить стоимость товара до конечного потребителя на 20%. В настоящий момент мы с этим быстро справляемся, у нас получается.

Товарооборот оптово-распределительного центра превышает 3 млрд тенге. Останавливаться на достигнутых показателям на предприятии не собираются. В следующем году здесь начнут строить теплицу по выращиванию овощей.