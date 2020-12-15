Встреча кандидатов в депутаты от партии «Nur Otan» прошла с жителями района им. Г. Мусрепова

10 декабря в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов. В первый день этой кампании кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» района им.Г.Мусрепова встретились с жителями села Раисовки.

Заботиться о благосостоянии населения, решать насущные проблемы и развивать сёла. Такие важные, но вполне реалистичные задачи ставят перед собой нуротановцы. В предвыборной программе на ближайшие 5 лет представители правящей партии сделали ставку на 7 основных приоритетах.

Один из них — доступная и качественная медицина. Только в этом году в районе имени Г.Мусрепова отремонтировали 3 фельдшерско-акушерских пункта, установили новейшее оборудование. Работу продолжат и в 2021-ом.

Берик Сапанов, кандидат в депутаты районного маслихата от партии «Nur Otan»:



— Многие изменения в хорошую сторону есть, которые работают по линии партии «Nur Otan». Надеюсь, программа выполнится. На будущее в программе есть строительство новых фапов и капитальный ремонт наших медицинских учреждений.

Беспокоит нуротановцев и демографический вопрос. В СК, особенно в сёлах, наблюдается отток населения. В поисках лучшей жизни люди перебираются с малой родины в большие города или уезжают из страны. Это не радует.

В первую очередь нужно создавать комфортные условия для сельчан: повышать заработную плату, привлекать молодых специалистов, строить новые дома, социальные объекты и, конечно, не забывать о благоустройстве.

Камбар Кажигалиев, кандидат в депутаты районного маслихата от партии «Nur Otan»:



— Я работаю в сельском хозяйстве с 1995 года и не понаслышке знаю проблемы сёл. Думаю, нужно сейчас пропагандировать сельское хозяйство, и специальности, которые востребованы в отрасли. Условия нужно создать в школах, поднять качество знаний учеников. Необходимо привлекать врачей. Нужно обратить внимание на жилой фонд. Деревни у нас старые, нужно строить новые дома.

От слов — к реальным действиям. 10 января 2021-го в стране пройдут парламентские выборы. От мусреповцев свои кандидатуры в районный маслихат выдвинули двадцать четыре партийца «Nur Otanа», ещё четверо представителя — поборются за кресло депутата в областном маслихате.