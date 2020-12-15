В с.Ленинском Аккайынского района открылась молочно-товарная ферма

Эти бурёнки симментальской породы чувствуют себя как дома. На новой ферме ТОО «Иван Зенченко» дня них создали комфортные условия. Комплекс построили возле села Ленинского в Аккайынском районе.

Пока здесь 450 голов, но за 2 года количество увеличат до 1400. На предприятии установили самое передовое оборудование. В среднем, удой одной бурёнки в сутки составляет 30 литров.

Сергей Лысенко, заведущий животноводческим комплексом ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район:

— У нас они находятся 2 месяца. Завезены коровы из Германии этим летом. Здесь у нас нетели -симменталы, они после отёла. Оборудование у нас немецкое, все автоматизировано.

К строительству молочно-товарной фермы приступили в мае. Стоимость крупного инвестпроекта оценивается в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Комплекс рассчитан на 2100 мест.

На производстве трудятся 22 специалиста, но, когда предприятие выйдет на полную мощность, рабочие места получат ещё 18 человек.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район:

— Это уже 7 -й комплекс по счёту, расширение есть, загрузка тоже. Самое главное, мы ставим комплексы не мегафермы. В каждом комплексе трудятся по 25-30 человек, это жители сёл. Они получают зарплату в пределах 160-170 тысяч.

Молочное направление имеет большую перспективу, и его нужно развивать. Только за 2 года в регионе запустили 7 молочно-товарных комплексов, в текущем начали строить еще 11.

Не обошлось без господдержки. В 2020-ом аграриям её оказали в объеме 3 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас земля продуктивная, мы каждый раз об этом говорим. Самая благодатная земля в стране, поэтому она должна давать продукцию намного больше, чем сейчас. На будущий год начинаем строительство 10 ферм. В обороте у нас должно быть по 15-20 ферм в год. Когда запустим 21 молочно-товарный комплекс, то будем получать 54 тысячи тонн молока. Это плюс 500 новых рабочих мест появится.

Вместе с увеличением производства молока думать нужно и о его переработке. ТОО «Ростан»- одно из таких предприятий, которое занимается расширением ассортимента кисломолочных товаров.

В этом году на заводе запустили новый цех. Это позволило увеличить производство кефира, йогуртов, и сыра. Объем выпускаемой продукции вырос на 20 %.

Евгений Горлов, главный инженер ТОО «Ростан», Аккайынский район:

— Российское оборудование доставлено нам в сентябре. Оно готово к эксплуатации, проводится финальные пуско-наладочные работы. Технологии по производству продукции уже отработана. Планируем загрузить завод на полную мощность, то есть 5 тонн в сутки мы добавим к общему производству.

На модернизацию завода направили 160 миллионов тенге. Если брать статистику, за год 14 молокоперерабатывающих предприятий области произвели более 160 тысяч тонн продукции.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За последние 2 года 5 предприятий были модернизированы. Одни из них- это ваше предприятие. 86 миллиардов тенге инвестиций вкладывается в модернизацию. После этой модернизации должны выйти на 450 тысяч тонн молока переработки, это в 1,5 раза больше.

Кумар Аксакалов отметил, что уделять внимание нужно и производству сыра. Им область сейчас обеспечивает себя на 31% , это 600 тонн. Потребность на местном рынке составляет 1700 тонн. Закрыть спрос в регионе возможно, благодаря модернизации предприятий.

Кумар Аксакалов отметил завод «Молочный Союз». Там в скором времени планируют увеличить производство сыра и сырных продуктов до 2500 тонн в год.

Абай Альжанов