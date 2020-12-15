Свыше 70 североказахстанцев поощрили в честь Дня Независимости в департаменте полиции

В 2020 году стражи порядка стояли на передовой, охраняя не только безопасность, но и здоровье североказахстанцев. В этой работе большую помощь оказывали волонтёры и общественность.

Звания, медали, нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма вручили не только полицейским, но и ветеранам, волонтёрам, а также главам крестьянских хозяйств. Кроме того, в канун Дня Независимости специальные звания получили 8 офицеров и сержантов.

Марат Тулебаев – начальник ДП СКО:

— Заступая на службу, полицейские вносят посильный вклад в сохранение стабильности в стране, нередко рискуя жизнью и здоровьем. Мужество и героизм полицейских всегда высоко оценивается руководством страны и заслуживает уважение граждан. В рядах полиции СКО достойно несут службу офицеры и сержанты, которые получили госнаграды за спасение человеческих жизней.

Айгерим Мукашева