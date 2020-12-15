Акцию «От двери к двери» проводят нуротановцы в Петропавловске

Новости МТРК

15:57 15 Декабря 2020

Предвыборная агитация нуротановцев шла и в выходные. Стартовала акция «От двери к двери». Депутаты партии «Nur Otan» посетили городские многоэтажки. Жителям напомнили о предстоящих выборах, а ещё раздали листовки с предвыборной программой.

Практически все, кого посетили партийцы, заверили, что на выборы они придут. За кого отдадут свой голос, ещё не решили. У них есть время до 10 января. Предвыборной программой нуротановцев заинтересовались. Там и про строительство доступного жилья, и про благоустройство. Но основной упор сделали на решение социальных вопросов североказахстанцев.

Есжан Оразалин, кандидат в депутаты Мажилиса РК от партии «Nur Otan»:

— Я знаю все проблемы изнутри, которые есть в СКО. Я приложу все свои силы, знания, умения и опыт для развития этого региона. Основные направления программы партии: обеспечение статуса наших граждан. Увеличение пенсионных взносов, выплат многодетным матерям. Увеличение зарплаты врачам. Пандемия показала все эти проблемы.

Выделять больше средств на здравоохранение, образование и культуру. Работникам этих сфер нужно поднять зарплату, считают нуротановцы. А ещё закупить новое оборудование взамен устаревшего. Немало пунктов в предвыборной программе посвящено и улучшению жизни на селе. От инфраструктуры до трудоустройства.

Серик Ахметбеков, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Для сельчан, это прежде всего дешевые кредиты. Сейчас уже по ставке до 6%. Это ставка ниже инфляции годовой. Наши сельчане смогут также получать субсидирование ставок и лизинга. Программа «Еңбек», которая направлена на микрокредитование. Простые жители могут открыть бизнес.

Раздавать листовки с программой и напоминать о выборах нуротановцы планируют весь период агитации. Посещать будут не только петропавловцев. Сельчане без внимания тоже не останутся.

 

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