ЧС-ники проводят рейды по точкам продаж пиротехнических изделий

Встретить Новый год шумно, красочно и ярко. Для этого многие покупают петарды и салюты, правда не все знают правила безопасности.

Правда, в субботу и воскресенье большинство рынков закрыто, да и пиротехнику ещё мало кто продаёт. Но лучше предупредить население заранее. Петропавловцам раздали листовки, где прописаны меры пожарной безопасности.

Первое, проверить пиротехнику на трещины и заломы. Их быть не должно. Также нужно посмотреть, чтобы изделие не подвергалось воздействию влаги.

Приобретать салюты и петарды нужно только в специализированных точках продаж. Не стесняйтесь спрашивать у продавца разрешение на торговлю пиротехникой и проверяйте, чтобы товар был сертифицирован.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Использование пиротехнических изделий допускается только на расстоянии 50 м от любых строений. Если вы надумали использовать пиротехнические изделия, то следует тщательно проверить место. Закрывать окна, чтобы предотвратить попадание пиротехнических изделий на балконы. Могут возникнуть загорания и даже пожары.

Айгерим Мукашева