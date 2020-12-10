Систему критериального оценивания внедрили в Петропавловске

Работы школьников оценивают двумя способами: формативно и суммативно. В первом случае учитель после проверки задания подробно расписывает плюсы и минусы выполнения. Это позволяет детям понимать свои ошибки, а родителям — какие моменты нужно доработать.

Суть суммативного оценивания — оценка выставляется после полного изучения темы или в завершении четверти, когда дети пишут СОРы и СОЧи. А в конце учебного года выставляется итоговая оценка.

Ольга Медведева, старший преподаватель ФАО «НЦПК «Орлеу» по СКО:

— Критериальное оценивание направлено на формирование навыков самооценивания и взаимооценивания. При традиционном обучении ключевой фигурой был учитель. Именно он оценивал успехи и недостатки учеников. При критериальном оценивании сам ученик может участвовать в этом процессе и определять свой прогресс. Также ученик определяет, где у него возникли трудности и как их решить.

Педагоги говорили о том, как вовлечь детей в процесс оценивания? И как критериальная система влияет на саморазвитие учителя?

Ольга Медведева, старший преподаватель ФАО «НЦПК Орлеу» по СКО «:

— Учителя осознали преимущества критериального оценивания. Потому что оно отходит от традиционного оценивания. Когда оценивается не только результат.

А оценивается сам процесс освоения пройденных тем. Этот метод благоприятен для неокрепшей детской психики, ведь новый формат оценивания воспринимается как рекомендация. Таким образом, у школьников не будет страха прийти домой с двойкой в дневнике.

Айгерим Муканова