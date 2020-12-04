Североказахстанцы продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников

Девушка выставила объявление о продаже мебели на сайте OLX. Нашёлся покупатель, ему потерпевшая и отправила реквизиты карты, персональные данные, а также код из SMS-сообщения. Ждала поступления денег, но случилось обратное.

После того как средства пропали, девушка поняла, что её обманули и обратилась в полицию. По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. С начала этого года стражи порядка зарегистрировали 375 фактов интернет-мошенничества, заблокировали более 100 объявлений сомнительного содержания.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— У нее денежных средств не было, после чего злоумышленники и потребовали другую карту. Им нужна была карта, на которой деньги находятся. Попросила свою подругу. Подруга, ничего не подозревая, также связалась с этой девушкой, мошенницей и продиктовала SMS, которое ей пришло на телефон. В результате денежные средства были сняты с карты. Сумма ущерба составила один миллион триста тысяч тенге.

Айгерим Муканова