Многопрофильную больницу в Петропавловске построит турецкая компания «YDA холдинг»

Многопрофильную больницу строят на площади 60 тысяч квадратных метров. За период с ноября 2019-го года здесь забили сваи, скоро приступят к проведению коммуникаций. Самое важное для строителей — сделать работу на совесть, а не на скорость. Всё для того, чтобы люди могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Асхат Молжигитов, и.о. главного врача многопрофильной областной больницы:

— Больница будет состоять из перинатального, онкологического, кардиологического, многопрофильного центров. Предполагает внедрение инновационных технологий. Проведение позиционной томографии онкологическим больным, внедрение комбинированных операций.

Сейчас такие операции проводятся только в двух городах Казахстана: Нур-Султане и Алматы. В больнице планируют внедрение многих новых технологий,в том числе и хирургии. Это позволит развить местную медицину.

Особое внимание — оборудованию, оно должно быть современным. Это позволит врачам оказывать качественную помощь пациентам. Также около 200 специалистов пройдут обучение в Турции, договоры о сотрудничестве уже заключили.

Асхат Молжигитов, и.о. главного врача многопрофильной областной больницы:

— На данный момент, если даже не учитывать строительство многопрофильной больницы, руководством области проделывается большая работа по привлечению специалистов. Это увеличение подъёмных для молодых специалистов. Если раньше получали подъёмные только сельские врачи, то теперь по поручению акима области их получают и городские.

Для молодых врачей новой многопрофильной больницы сумма подъёмных составит два миллиона тенге.

Айгерим Муканова