35 сотрудников полиции поощрили в преддверии дня Первого Президента

Среди награждённых — заместитель начальника отдела полиции района имени Габита Мусрепова Шамиль Изтулин. В рядах стражей порядка он больше 10 лет. Офицеру вручили нагрудный знак «Отличник органов внутренних дел — 2 степени».

Среди награждённых и капитан полиции Азамат Жамуков. В органах внутренних дел он с 2009 года. Старший инспектор управления местной полицейской службы следит за безопасностью на дорогах.

В канун праздника он получил медаль «За вклад в обеспечение правопорядка». По словам Азамата Жамукова, такое поощрение станет отличным стимулом для дальнейшего образцового выполнения своей работы.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Также хотел бы поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО:

— Выражаю уверенность, что личный состав департамента полиции сделает все возможное, чтобы оправдать доверие народа и главы государства. И сегодня, в праздничный день, хочу выразить слова благодарности многим нашим сотрудникам за безупречную службу.

Айгерим Мукашева