В Петропавловск привезли первую партию терминалов для электронного билетирования.

Всего 50 штук. В скором времени их установят на 4 маршрутах города: это 27,6 ,16 и 26М. Альтернатива денежной оплаты проезда будет осуществляться при помощи транспортных карт, реализация которых началась 27 ноября.

Пополнять счет этой карты можно будет несколькими способами : через некоторые банковские приложения, киви-кошелек и по специальному коду. Все инструкции обозначены на оборотной стороне. Минимальная сумма — 200 тенге.

Максимальная — без ограничений. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет и при помощи банковских карт, остался и наличный расчет. Как и прежде, сумма оплаты останется неизменной. 80 тг — для взрослого и 40 — для ребенка.

Что немаловажно, рассчитываться картой за проезд сразу нескольких человек не получится. Во второй раз терминал её не примет.

Дмитрий Ким, проектный менеджер компании «Аlем Pay»:

— Когда человек их покупает, их необходимо активировать, все очень просто, на обратной стороне все написано, как положить деньги на счет. Для активации вы должны отправить номер на 2505 4-х значный код . Отправляете его и активируете. На этот номер пополняете сумму, то есть отправляете слово на карту и пополнение на сумму. Я вчера активировал, а вот написано, баланс такой-то, сумма такая-то. Для того,что понять, оплатил я или нет, прикладываю карту и написано, что баланс оплачен. То есть все довольно просто.

Анжелика Сычёва