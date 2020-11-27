В ДП состоялся онлайн-диалог начальника ведомства с североказахстанцами

Правоохранительные органы

19:23 27 Ноября 2020

В их числе был и 47-летний петропавловец, который лишился 300 тысяч тенге.

Мужчина перечислил их жителю Алматинской области, чтобы тот сделал за него дорогую покупку. Доверчивость горожанина обернулась проблемами, которые затянулись на несколько лет.

Досудебное расследование пришлось прервать. Марат Тулебаев поручил возобновить уголовное дело.

Еще один житель областного центра обратился к начальнику департамента, чтобы оспорить одно решение. Все дело в его конфликте с соседом. Теперь будут проводиться дополнительные следственные процедуры.

 

 

Дарья Пышмынцева

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