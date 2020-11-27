Глава региона Кумар Аксакалов провел онлайн — прием граждан

Ограничительные меры создали немало проблем тем, кто трудится в сфере услуг. Общепит — не исключение. Одних только ресторанов в нашей области — 75. Их представители обратились к Кумару Аксакалову с просьбой списать их долги за коммунальные услуги.

Глава региона объяснил, что такую финансовую ответственность государство на себя брать не может. Но без внимания другие проблемы рестораторов не оставит.

А у североказахстанца Владимира Баранова совсем другой вопрос. 7 лет назад он разработал установку вызова медработника для тяжелобольных.

Владимир Баранов, предприниматель:

— Я бы хотел, так как есть потребность сейчас, именно в момент пандемии, хотел бы запустить производство в Казахстане, в Петропавловске и снабдить всю страну. И может быть и страны таможенного союза.

Сегодня в больницах региона размещено более 1200 таких установок. Еще полторы тысячи в местных лечебных учреждениях появятся в 2021-м году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы все понимаем теоретически, что это нужно, было бы удобно для наших больных. Но нужно будет дать заключение. Конечно, было бы хорошо, если бы здесь производство было. Что для этого можно сделать?

Владимир Баранов, предприниматель:

— У меня готов бизнес план. Готов предоставить.

Один из жителей Кызылжарского района пожаловался акиму области на дорогу, соединяющую город с Кривозёркой. Подрядчик привел в порядок больше 4 километров полотна, а на оставшиеся 300 метров решил закрыть глаза.

Петр Иваничкин, житель Кызылжарского района:

— Я бы хотел, чтобы вы приняли меры, чтобы там была комиссия по приемке этой дороги, чтобы разобрались и выполнили то, что положено и как положено.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Даю такое поручение управлению транспорта и двум акимам, совместно все проекты на следующий год сделать интеграцию, совместить. Если начинаем в одном месте, там значит надо довести до конца.

Со своим вопросом к Кумару Аксакалову обратился и директор высшего медицинского колледжа Петропавловска. Студенты, обучающиеся в этом учебном заведении, нуждаются в общежитии. Глава региона этот вопрос, как и все предыдущие, взял под свой контроль.