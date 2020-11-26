Полицейские проводят рейды по выявлению водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту

Скорая медицинская помощь, пожарные, спасатели, полиция – в категорию спецавтотранспорта входят службы, от оперативности которых напрямую зависят жизни людей, попавших в беду.

Несмотря на то, что водители в целом с пониманием относятся к спешащим на вызов спецмашинам, нарушения все-таки встречаются.

Оксана Попова – начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Согласно раздела 6 ПДД РК, водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, пользуются преимуществом перед другими участниками движения. Однако, водители при этом обязаны убедиться, что им уступают дорогу. При приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом для обеспечения беспрепятственного проезда водители обязаны уступить им дорогу.

Буквально на прошлой неделе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи . К счастью, серьезно никто не пострадал, но обе машины получили механические повреждения. Для того, чтобы таких происшествий на дорогах было меньше, полицейские проводят рейды. Так, в одном из них стражи порядка зарегистрировали сразу три нарушения.

За 10 месяцев этого года на дорогах области полицейские выявили 15 случаев, когда водители не уступали дорогу автомобилям оперативных и специальных служб.

Анжелика Сычёва