Кумар Аксакалов поздравил коллектив колледжа им. М.Жумабаева со 100-летием

1920-й. В стенах этого колоритного здания ведутся трехгодичные курсы «Красных учителей». Продлились они чуть меньше, так как, учебное заведение получило статус педагогического техникума. В 1925-м из него в «большую жизнь» отправились первые выпускники.

Примерно в это же время по инициативе Сабита Муканова здесь открыли литературный кружок. А вот одни из первых наград коллектива. Получать знания в этом техникуме считалось престижным, а выбор, сделанный в его пользу, — дальновидным.

Такой статус за счет сильных кадров остается с высшим колледжем имени М.Жумабаева по сей день. От современных тенденций науки, за ними, как известно будущее, здесь тоже стараются не отставать.

Ерлик Жандильдин, директор Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева:

— Мы в этом году получили новое IT-оборудование на сумму более 320 млн тг. Оснастили IT-центр, центр компетенции. И на базе нашего колледжа сейчас открыт новый центр компетенции по IT-технологиям.

Эксперименты и новые проекты в колледже приветствуют. Каждый год здесь ставят смелые задачи и успешно их реализуют, потому что стоять на месте не привыкли.

Глава региона Кумар Аксакалов поздравил коллектив колледжа со 100-летием и прочитал письмо Касым-Жомарта Токаева, написанное по случаю векового юбилея.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня коллектив колледжа вносит значительный вклад в подготовку квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям. Выражаю Вам искреннюю признательность за то, что Вы с честью выполняете такую почетную миссию.

Гордость колледжа -выпускники. За 100 лет существования в учебном заведении подготовили более 30 тысяч специалистов.

Татьяна Калмыкова, заведующая отделением начального образования и социальной работы Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева:

— Я выпустилась в 95-м году. После окончания университета работала в школе 10 лет, а после пришла уже сюда в качестве преподавателя русского языка. Выпускники мои работают в 14-й школе, в 9-й, в 1-й, в 7-й. Завучами являются и рядовыми педагогами.

Ниёля Адамоните, учитель начальных классов школы-лицея «аль-Фараби»:

— Я с детства мечтала быть учителем, я достигла своей цели, поступила в этот колледж, как и хотела. Я для себя давно решила, что хочу работать в казахской школе. И мне по душе пришлась школа аль-Фараби. Я пришла в эту школу, побеседовала, меня приняли на работу. Я очень довольна.

Сейчас в Высшем колледже имени Магжана Жумабаева трудятся 200 преподавателей. Получают профессию 1,5 тысячи студентов по 14-ти специальностям.

Дарья Пышмынцева