Баскетбольная команда «Барс» завершила 2-й тур чемпионата РК с безупречным результатом

10 побед из 10-ти. Спортивное состязание развернулось среди мужских команд Высшей лиги.

Наши земляки отстаивали честь региона в соседней Акмолинской области. Игры проходили в городе Щучинске. В одной из последних победных встреч «Барс» противостоял команде из южной столицы.

С самого начала спортивного поединка североказахстанские игроки набрали хороший темп, который они не сбавляли до конца противостояния. Игроки команды «Барс», имена которых вы видите на экране, достойно показали себя во время встречи с «Алматинским Легионом 2».

Максим Налогов (47 очков, 14 подборов, 5 передач, 3 перехвата)

Артем Козыркин (33 очка, 6 подборов, 17 передач, 3 перехвата)

Сергей Дятлик (17 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата)

Айгерим Мукашева