На платформе ZOOM -конференции прошел семинар по профилактике коррупции

Новости МТРК

17:30 24 Ноября 2020

Одна из главных задач государственных служащих — трудиться во благо общества и государства. Потому каждый, кто работает в этой должности, должен быть добропорядочным, честным, и главное, испытывать неприязнь к коррупции.

Ни для кого не секрет, что чаще всего именно госслужащие подвергаются соблазну взяточничества. Это показывает и практика. Поэтому нужно уделять большое внимание искоренению этого социального зла.

На платформе ZOOM -конференции в онлайн- формате прошел семинар. В нём приняли участие районные госслужащие и специалисты департамента юстиции.

Спикеры говорили о важности повышения доверия общества к органам власти и о том, как можно победить коррупцию. Совещание организовали в рамках проекта «Гражданский контроль».

 

Абай Альжанов

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