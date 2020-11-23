Полицейские выявили аптеку, продававшую медпрепараты без сертификатов

Стражи порядка действовали по наводке. При проверке данная информация подтвердилась: в аптеке действительно продавали лекарственные препараты, на реализацию которых не было разрешения. Речь идет о 56 наименованиях различных лекарств.

В отношении предпринимателя полицейские собрали административный материал. Для принятия решения они направят его в уполномоченный орган — региональный департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Владельцу аптеки предстоит отдать в госказну от 360 тысяч до полумиллиона тенге.

Данный факт был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», проводившегося в течение всей последней недели. Было проверено свыше 40 аптек, складов, промышленных предприятий и медицинских объектов. Выявлено 11 административных правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств, из которых 6 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности. Кроме этого, в рамках операции «Дәрмек» сотрудниками УПН выявлено 15 различных наркоправонарушений. Жандос Басыбаев, начальник УПН ДП СКО

Дарья Пышмынцева