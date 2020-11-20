Победа и поражение в двухматчевом противостоянии «Кулагера» и «Номада»

В первой встрече на льду произошла настоящая голевая «перестрелка». Уже на 5-й минуте гости изменили счёт на табло в свою пользу. 1-0. Спустя 3 минуты нападающий Илья Ахметов подкараулил отскок шайбы от вражеского вратаря и отправил её точно в цель. Не прошло и мгновения, как петропавловцы вышли вперед.

Но, на перерыв команды ушли при равном счёте. Забитых голов пришлось ждать до 3 периода. На 42-й минуте «Номад» снова нашёл ключ к нашим воротам. 2-3. До финальной сирены форвард Евгений Попитич смог спасти команду и восстановить равновесие.

В овертайме наши хоккеисты смогли добыть победу. В ответном матче столичный клуб склонил чашу весов в противостоянии. Гости забросили в наши ворота 4 шайбы. Тогда как, подопечные Александра Троицкого всего единожды. Сейчас «Кулагер» набрал 21 очко и идёт 5-ым в первенстве страны. Следующий поединок ребята проведут против «Сарыарки» 22 и 23 ноября.

Абай Альжанов