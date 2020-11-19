За сутки количество североказахстанцев с Covid-19 увеличилось на 79 человек

COVID-19: Казахстан

19:27 19 Ноября 2020

По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля больше всего заболевших в Петропавловске, где Covid-19 обнаружили у 18 человек. Недалеко «ушёл» и Аккайынский район. Там 14 подтверждённых случаев.

На два меньше в Есильском. В Тайыншинском за сутки 9 заболевших. В остальных районах не больше четырёх. Лабораторные анализы по эпидпоказаниям отобрали у 66 человек, 12 обследовали с целью эпиднадзора.

Ещё у одного ПЦР-анализ взяли в целях профилактики, это был завозной случай. Всего за сутки в 4 лабораториях области провели 1377 ПЦР-исследований. С нарастанием в регионе зарегистрировано 5260 случаев коронавируса. 64% из них — с симптомами.

 

 

Айгерим Мукашева

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