Акцию «Держите расстояние» провели в Петропавловске

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

19:13 19 Ноября 2020

Акцию организовали по инициативе проектного офиса «Qyzyljar -adaldyk alany «. Присоединились к ней и волонтёры. Основная цель -в очередной раз напомнить населению о соблюдении элементарных мер предосторожности в условиях пандемии. В частности — о дистанцировании.

Салимхан Сабитов , руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar -adaldyk alany»:

— Чтобы предотвратить данный вирус, нам нужно набраться терпения, носить маски, не допускать к себе кого-то ближе, чем на один метр. Мы должны думать не только о себе, но и о своих родных. В любой момент они могут заразить кого-то, даже бессимптомно.

В местах наибольшего скопления людей, в том числе и государственных учреждениях, активисты раздают листовки с лозунгом «Держите расстояние!» Среди них и Нина Антонова.

Нина Антонова, волонтёр:

— По медучреждениям мы мониторили их на наличие медицинских средств, по ценам. Дело в том, что сейчас мы снова в «красной» зоне, и это не только зависит от людей, которые болеют, но от нас, окружающих. Если мы будем соблюдать дистанцию, то численность пойдет на убыль.

Акция «Держите расстояние! » общественники будут проводить до конца этого месяца.

 

 

Анжелика Сычёва

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