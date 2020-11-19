Акцию «Держите расстояние» провели в Петропавловске

Акцию организовали по инициативе проектного офиса «Qyzyljar -adaldyk alany «. Присоединились к ней и волонтёры. Основная цель -в очередной раз напомнить населению о соблюдении элементарных мер предосторожности в условиях пандемии. В частности — о дистанцировании.

Салимхан Сабитов , руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar -adaldyk alany»:

— Чтобы предотвратить данный вирус, нам нужно набраться терпения, носить маски, не допускать к себе кого-то ближе, чем на один метр. Мы должны думать не только о себе, но и о своих родных. В любой момент они могут заразить кого-то, даже бессимптомно.

В местах наибольшего скопления людей, в том числе и государственных учреждениях, активисты раздают листовки с лозунгом «Держите расстояние!» Среди них и Нина Антонова.

Нина Антонова, волонтёр:

— По медучреждениям мы мониторили их на наличие медицинских средств, по ценам. Дело в том, что сейчас мы снова в «красной» зоне, и это не только зависит от людей, которые болеют, но от нас, окружающих. Если мы будем соблюдать дистанцию, то численность пойдет на убыль.

Акция «Держите расстояние! » общественники будут проводить до конца этого месяца.

Анжелика Сычёва