Полицейские СКО работают в режиме ОПМ «Скотокрад»

Правоохранительные органы

19:25 18 Ноября 2020

Больших успехов в работе удалось добиться стражам порядка Акжарского района. Там преступления неоднократно происходили в одном из местных ТОО. Его владелец еще в сентябре обратился в полицию и заявил о пропаже 5 овец.

Полицейские установили двух подозреваемых. Это жители Акмолинской области. Один из них прежде работал в хозяйстве пастухом. Всего там похитили 17 овец почти на 700 тыс. тенге. Сейчас подозреваемые содержатся в следственном изоляторе, ведётся досудебное расследование.

Предварительные итоги ОПМ «Скотокрад» в СКО

— С 16 ноября раскрыто 4 ранее совершённые кражи скота —
— Поставлено на учет 15 человек, из них 3 — по категории «похититель скота», 7 — «резчик скота», 5 — «скупщик/сбытчик похищенного скота»
— Проверено 62 автомашины, отработано 34 места скупки и сбыта мясной продукции
— Полицейские составили 4 протокола об административных правонарушениях.

 

 

Дарья Пышмынцева

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