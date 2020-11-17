Палата предпринимателей «Атамекен» запускает опрос предпринимателей

Онлайн -анкетирование проведут на портале электронного правительства. Его данные станут основой для изменения подхода ко всему процессу госурегулировния: сокращение требований, отчетности, лицензий и проверок.

О необходимости такой реформы президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал в своем Послании народу Казахстана. Её ключевыми посылами станут уход от громоздкой и карательной регуляторной системы, ревизия лицензий и разрешений, внедрение моратория на проверки малого и микробизнеса.

Работать также будут по сокращению численности работников госструктур и квазигосударственного сектора, упразднению управленческих звеньев, а также упрощению налоговых обязательств.

Дарья Пышмынцева