Аграрии региона завершили уборочные работы

Валовой сбор зерновых составил порядка 4,5 млн тонн, урожайность — 15,1 центнеров с гектара. На хлебоприемные предприятия поступило более миллиона тонн зерна: 908 тысяч тонн — пшеницы, 176 тысяч тонн -ячменя, масличных — 111 тысяч тонн и 24 тысячи тонн -прочих культур.

Для получения высококачественного урожая важную роль играют семена. Их в этом сезоне под урожай будущего года засыпали в объеме почти 500 тысяч тонн.

Болат Кабдулин — руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Одним из составляющих агропромышленного комплекса является отрасль животноводства. За последние два года ввели в эксплуатацию 7 новых молочных комплексов, в реализацию которых вложили более 6 млрд тенге. В целях дальнейшего развития молочного скотоводства ведется работа по строительству 10 современных молочных товарных комплексов с общим поголовьем порядка 6 тысяч голов. В каждой ферме будет содержаться порядка 600 голов.

Дарья Пышмынцева